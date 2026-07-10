В Саратовской области состоится культурный форум «Территория единства»

Фото: Минкультуры Саратовской области

С 1 октября по 10 ноября 2026 года в Саратовской области состоится областной фестиваль, посвященный творчеству жителей Поволжья, под названием «Территория единства».

Это мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, призвано раскрыть творческие способности талантливых учащихся. Оно также направлено на пробуждение интереса у молодежи к самобытному творчеству и культурному наследию народов Поволжья, а также на воспитание патриотизма, терпимости и уважения к национальной культуре.

К участию приглашаются воспитанники и педагогические работники учреждений дополнительного образования, таких как детские школы искусств, музыкальные и художественные школы, профильные лицеи, а также учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений в области культуры и искусства Саратовской области.

Программа фестиваля состоит из пяти направлений. Среди них — научные исследования в области этнографии поволжских народов, сопровождаемые мультимедийными презентациями. Также предусмотрена творческая мастерская по категориям «Народное пение», «Народный танец», «Народные инструменты», «Театр мод» и «Медиа». Гости смогут ознакомиться с выставкой народных промыслов, ремесел и изобразительного искусства, посетить обучающие сессии от опытных мастеров, а завершающие мероприятия будут представлены Гала-концертом и церемонией вручения наград.

Подробная информация о положении и прочие документы доступны на странице форума.

Чтобы стать участником, необходимо до 1 октября 2026 года подать заявку и пакет документов на электронный адрес terr_ed@mail.ru. Предварительный отбор пройдет в заочной форме с 1 по 20 октября. Наиболее успешные участники получат приглашения на очное выступление и финальный Гала-концерт.