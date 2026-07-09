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НовостиОбщество9 июля 2026 15:13

Четвертый «Валдай» отправлен в Саратов

Судно будет названо в честь летчика Виктора Талалихина
Источник:kp.ru
Корабль прошел технические испытания в Нижнем Новгороде

Корабль прошел технические испытания в Нижнем Новгороде

В Саратовскую область будет доставлен четвертый пассажирский теплоход на подводных крыльях «Валдай» — судно получило имя «Политрук Клочков». Корабль прошел технические испытания в Нижнем Новгороде, где был собран, и теперь отправлен в Саратов.

Тем временем на верфи уже приступили к строительству пятого судна этой серии. Оно будет названо в честь летчика Виктора Талалихина.

Развитие речного сообщения стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Ранее по саратовским рекам уже начали курсировать аналогичные суда «Юрий Гагарин», «Петр Столыпин» и «Генерал Панфилов».