Четвертый «Валдай» отправлен в Саратов

Корабль прошел технические испытания в Нижнем Новгороде

В Саратовскую область будет доставлен четвертый пассажирский теплоход на подводных крыльях «Валдай» — судно получило имя «Политрук Клочков». Корабль прошел технические испытания в Нижнем Новгороде, где был собран, и теперь отправлен в Саратов.

Тем временем на верфи уже приступили к строительству пятого судна этой серии. Оно будет названо в честь летчика Виктора Талалихина.

Развитие речного сообщения стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Ранее по саратовским рекам уже начали курсировать аналогичные суда «Юрий Гагарин», «Петр Столыпин» и «Генерал Панфилов».