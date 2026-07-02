Женское движение Аткарска помогает СВО продуктами и вещами

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Волонтёры поселка Сазоново Аткарского района, вместе с участницами партийного проекта "Женское движение Единой России", продолжают расфасовывать кашу и чай для военнослужащих.

"Большая часть грузов формируется по личным запросам военнослужащих. Помимо приготовления еды, наши женщины также шьют нижнее белье, футболки и плетут маскировочные сети. Изготавливая помощь бойцам, наши женщины вносят свою любовь, доброту, надежду, веру в будущее нашей Победы. Огромная благодарность всем волонтёрам за активное участие в оказании помощи участникам специальной военной операции. Поддержка бойцов СВО - наш приоритет", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.