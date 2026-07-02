Фото: МинИнформ 64 Z

В июле «Поезд здоровья» посетит пять районов Саратовской области. Терапевты и узкие специалисты будут принимать жителей в Советском, Перелюбском, Калининском и Балашовском районах. Первый приём состоится 14 июля в селе Розовое, затем 15 июля — в Перелюбе, 16 июля — в Калининске, 21 июля — в селе Родничок и 27 июля — в селе Любимово.

График работы: с 9:00 до 13:00 или с 10:00 до 15:00 в зависимости от района. Адреса и время указаны в официальном сообщении. Приём ведут терапевты и узкие специалисты, которые помогут выявить заболевания на ранних стадиях.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков призвал жителей приходить на обследование: «Это возможность проверить основные показатели здоровья и получить консультацию специалистов». Приём бесплатный.