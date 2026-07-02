Саратовцы смогут проголосовать за лучший сувенир региона

Фото: Минэкономразвития Саратовской области

4 и 5 июля в Саратове пройдут финальные мероприятия ежегодного фестиваля-конкурса «Сувенир Саратовской области»

Конкурс проводится Палатой ремесел при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона.

4 июля мероприятие пройдет в формате выставки-ярмарки на улице Волжской и площади Чернышевского. Отдать свой голос за понравившийся сувенир гости смогут с 12:00 до 18:00. Сама выставка будет работать с 12:00 до 19:30.

5 июля в технопарке «Саратов Диджитал» состоится торжественное награждение победителей конкурса.