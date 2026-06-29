В поселке Горный по региональной программе благоустроили тротуары

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В поселке Горный завершились работы по благоустройству тротуаров. В рамках реализации региональной программы, запущенной по инициативе губернатора Романа Бусаргина, были восстановлены пешеходные зоны, связывающие различные части населенного пункта.

Учитывая пожелания жителей, специалисты обустроили тротуар, пролегающий от улицы Шахтерской до улицы Железнодорожной. Эта пешеходная артерия обеспечивает доступ к востребованным торговым точкам. Кроме того, была обновлена пешеходная зона на улице Волжской. Данный тротуар играет ключевую роль в транспортной доступности, соединяя два микрорайона с центральной частью поселка, где сконцентрированы основные социальные объекты и образовательные учреждения.

«Согласно плану развития региона на текущий год, намечен капитальный ремонт 35 километров тротуаров. Для этих целей из бюджета области дополнительно выделено 200 миллионов рублей. Важно отметить, что с 2022 года в нашем регионе уже было восстановлено более 130 километров пешеходных зон», — сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Михаил Бутылкин.