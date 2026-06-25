Музей истории СВО научил детей собирать тактический рюкзак

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Сотрудники Музея истории специальной военной операции провели просветительскую программу в детском оздоровительном лагере имени Зои Космодемьянской 23 июня.

Тема дня — мужество российских защитников и история государственных наград. Научный сотрудник музея Данил Максимов представил программу «Тактический рюкзак». Участники могли подержать в руках настоящую экипировку, разобрать предметы быта военнослужащих и увидеть, как простые вещи становятся жизненно важными инструментами. «Практическая часть вызвала настоящий восторг у детей: примерив экипировку, они на время почувствовали себя частью большой команды», — рассказал Максимов.

Параллельно работала выездная выставка о подвигах земляков — участников СВО и истории государственных наград России. Экспонаты и эмоциональные комментарии помогли ребятам увидеть за наградой человеческую судьбу, отвагу и ответственность. Министр культуры Наталия Щелканова отметила: «Когда дети могут не только услышать рассказы, но и увидеть реальные экспонаты, примерить экипировку — это формирует глубокое понимание службы, чести и ответственности. Областные учреждения культуры продолжат активную работу в детских лагерях».