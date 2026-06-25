Панков помог жителям «Авиатора» добиться ремонта дороги и благоустройства

В микрорайоне «Авиатор» началось благоустройство территорий и текущий ремонт дороги на ул. Плякина. С такой просьбой к депутату Госдумы Николаю Панкову обратились жители.

Дорога на ул. Плякина ремонтируется фрагментами, так называемыми «картами». Это обеспечит жителям безаварийный проезд. Предстоит также покос травы здесь и на соседней ул. Орджоникидзе.

Благоустраивается и другой въезд в микрорайон - ул. Трынина. Здесь приводятся в порядок обочины, идёт покос травы, очистка и уборка прилотковой части.

Как отметил Николай Панков, продолжится совместная работа и по решению других проблем «Авиатора». В том числе, по водоснабжению и вывозу мусора.

Помощники Панкова в МАКС