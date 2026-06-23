Саратовские гребцы привезли пять золотых медалей из Беларуси

Фото: Министерства спорта

Саратовские гребцы успешно выступили на первенстве Республики Беларусь. В копилке наших спортсменов 5 золотых и 2 бронзовые медали.

Первое место в четвёрке распашной завоевали Артем Шапкин, Вероника Малышева и Софья Тараканова. Кирилл Козицин стал победителем в двойке парной и четвёрке парной. Вероника Малышева и Софья Тараканова также первенствовали в восьмёрке.

Серебро досталось саратовцам в других дисциплинах. Второе место в четвёрке занял Артем Шапкин. Вероника Малышева и Софья Тараканова стали вторыми в двойке распашной. Бронзовые медали также пополнили копилку команды, но имена бронзовых призёров не уточняются. Всего саратовские гребцы привезли домой семь наград.