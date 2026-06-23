В Саратове у местных жителей изъяли героин, метадон и гашиш

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В Саратове оперативники наркоконтроля изъяли крупные партии наркотиков у местных жителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 33-летняя женщина, ранее неоднократно судимая. У нее изъяли 45 свертков с героином общей массой 10,73 грамма. По данным полиции, наркотики предназначались для сбыта на территории города. Возбуждено уголовное дело.

В квартире 37-летнего ранее судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли метадон массой 181,31 грамма. Также оперативники установили местонахождение трех тайников-закладок, откуда изъяли еще 0,61 грамма этого же наркотика. Подозреваемый задержан, ведется следствие.

В Ленинском районе задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в сбыте наркотиков. У него изъяли свертки с гашишем (54,68 грамма) и синтетическим гашишем (1,84 грамма), а также фасовочные материалы. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела.