Панков: Найдено решение для ремонта университетского бассейна в Балашове

Депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал о том, что будет сделано для возобновления занятий в университетском плавательном бассейне в Балашове.

«Во время работы в Балашове ко мне обратились жители с жалобой на состояние университетского плавательного бассейна на улице Строителей. Он был построен в 2012 году и пользовался большой популярностью среди жителей города. Но в связи с аварийным состоянием крыши в апреле этого года бассейн был закрыт. Для обеспечения безопасности посетителей.

Что лишило сотни жителей и студентов Балашовского филиала СГУ возможности плавать и заниматься в различных секциях.

В связи с этим связался с ректором классического университета Алексеем Чумаченко. Совместно решили обратиться в министерство науки и высшего образования Российской Федерации с просьбой о выделении средств из федерального бюджета. Поэтому в Москве переговорили с заместителем министра науки и высшего образования Айратом Гатиятовым. Он поддержал нашу просьбу о выделении средств.

В настоящее время аварийная ситуация устраняется собственными силами вуза. Готовится необходимая для ремонта документация. После разработки которой университет приступит к капитальному ремонту крыши бассейна.

Ремонт здания бассейна вернёт балашовцам возможность заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях», - отметил Николай Панков.