Володин: принят закон о поддержке семей с детьми

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о принятии федерального закона, направленного на поддержку семей с детьми. В настоящее время в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей, причем в 45% из них — двое и более детей. Новым законом вводится важная мера поддержки: при рождении второго ребенка или последующих детей родители смогут воспользоваться «кредитными каникулами» по ипотечным договорам.

Длительность льготного периода составит до полутора лет. Ранее семьи с детьми могли претендовать на отсрочку платежей по ипотеке только на 6 месяцев и при соблюдении ряда условий. Принятый закон позволит помочь семьям с детьми в случае возникновения сложностей с оплатой ипотеки. Действие норм распространяется и на договоры, заключенные до дня вступления закона в силу.

«Наша задача — создавать условия, чтобы в стране было как можно больше семей с детьми. От этого зависит будущее России», — подчеркнул Вячеслав Володин. Закон вступит в силу в установленном порядке. Напомним, поддержка семей с детьми является одним из ключевых направлений государственной политики.