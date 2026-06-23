Саратовские супруги Потаповы отметили изумрудную свадьбу — 55 лет вместе

Фото: Дворец бракосочетаний г. Саратова

В Саратове супруги Лидия и Владимир Потаповы отметили изумрудную свадьбу — 55 лет совместной жизни. Они познакомились в 1966 году, когда обоим было по 16 лет. Она — хрупкая девушка, приехавшая из Казахстана, он — харизматичный сосед, влюбленный в музыку с 4 лет. Четыре года нежной юношеской дружбы, прогулок и общих мечтаний сменились разлукой: Лидия ждала Владимира из армии два года. В 1971 году они расписались, и их союз оказался крепче любого металла.

Вместе они работали на заводе, где собирали легендарные холодильники «Саратов». Владимир создал при предприятии музыкальную группу «Лирика», которая наполняла танцплощадки светом, а их жизнь — особым смыслом. У пары родились сыновья, выросли внуки, а теперь они стали прадедушкой и прабабушкой. Семья Потаповых объединяет четыре поколения.

Когда все собираются за одним столом, глава семейства берет в руки баян. Во Дворце бракосочетаний пожелали юбилярам, чтобы их семейная мелодия никогда не смолкала, а любовь оставалась звонкой и чистой, как в далекие шестнадцать лет.