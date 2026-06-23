День поля-2026 пройдет в Краснокутском районе 26 июня

День поля-2026 пройдёт в предстоящую пятницу, 26 июня, в селе Чкалово Краснокутского района. В программе — показ демонстрационных посевов озимой пшеницы, озимого ячменя и подсолнечника различных научных институтов на едином агрофоне. Участники и гости смогут увидеть сорта озимой пшеницы, работа над которыми ведётся в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Это уникальная возможность оценить достижения отечественных селекционеров и перспективные разработки для аграрного сектора.

В рамках Дня поля участники обсудят актуальные вопросы с учёными и авторами представленных сортов, обменяются опытом и установят новые деловые контакты. Для гостей подготовлена насыщенная культурная программа: концерт, выставка «Краснокутский район – многонациональная семья», фотозоны и фигуры из больших снопов. Также всех желающих ждут угощения, что сделает мероприятие не только полезным, но и праздничным.

День поля-2026 начнётся в 10:00 на территории хозяйства Нурлана Таспаева. Организаторы приглашают аграриев, представителей научного сообщества и всех заинтересованных лиц принять участие в этом значимом событии. Министерство сельского хозяйства области рекомендует заранее планировать посещение.