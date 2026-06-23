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НовостиОбщество23 июня 2026 16:19

В пришкольных лагерях района каждый день полон открытий

Школьники посетили музей СВО и Свято-Троицкий собор в рамках летнего лагеря
Источник:kp.ru

Воспитанники пришкольных лагерей района продолжают активно и с пользой проводить летние каникулы. Дни насыщены экскурсиями, открытиями и новыми знаниями.

Ребята посетили музей МЧС, Свято-Троицкий кафедральный собор, прогулялись по Набережной Космонавтов и Площади Петра Первого. Важным событием стало посещение музея СВО, где школьники узнали о значении патриотизма и мужества. В ботаническом саду дети познакомились с разнообразием растений.

Не обошлось и без активных игр на свежем воздухе, энергичных зарядок и командных соревнований. Впереди у ребят ещё много интересных летних открытий!