В пришкольных лагерях района каждый день полон открытий

Воспитанники пришкольных лагерей района продолжают активно и с пользой проводить летние каникулы. Дни насыщены экскурсиями, открытиями и новыми знаниями.

Ребята посетили музей МЧС, Свято-Троицкий кафедральный собор, прогулялись по Набережной Космонавтов и Площади Петра Первого. Важным событием стало посещение музея СВО, где школьники узнали о значении патриотизма и мужества. В ботаническом саду дети познакомились с разнообразием растений.

Не обошлось и без активных игр на свежем воздухе, энергичных зарядок и командных соревнований. Впереди у ребят ещё много интересных летних открытий!