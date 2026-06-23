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НовостиОбщество23 июня 2026 16:18

В области благоустроили 28 объектов по федеральному проекту

В Саратовской области по федеральному проекту благоустроили 28 территорий
Источник:kp.ru

В Саратовской области по федеральному проекту благоустроили 28 территорий. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в плане — 116 объектов. Одним из завершённых стал сквер у ДК «Строитель» в Энгельсе на проспекте Строителей.

Здесь выложили новые плиточные дорожки, озеленили территорию, установили урны и лавочки. «Саратовские города и посёлки продолжают преображаться. За время действия проекта благоустроено почти 1,5 тысячи общественных и дворовых территорий», — рассказал первый замминистра Александр Мышев.

Работы продолжаются. До конца года преобразится ещё почти 90 объектов. Комфортная среда становится реальностью — шаг за шагом.