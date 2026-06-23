Бюджет Саратова на 2026 год увеличится почти на 810 млн рублей

На очередное заседание Саратовской городской Думы внесены изменения в бюджет города на 2026 год. Предлагается увеличить доходы и расходы на 809,9 миллиона рублей. Большая часть этих средств — 794,4 миллиона рублей — будет направлена на развитие Славянской площади. Финансирование выделено при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Полученные средства пойдут на расселение и изъятие объектов недвижимости на этой территории. Это позволит в дальнейшем расширить улично-дорожную сеть и благоустроить прилегающую зону. Власти города рассчитывают, что преобразование площади повысит транспортную доступность и улучшит облик центральной части Саратова.

Изменения в бюджете будут рассмотрены депутатами на ближайшем заседании. В случае утверждения поправок средства поступят в городскую казну и будут направлены на реализацию запланированных проектов.