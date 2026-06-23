В регионе обсудили стратегии развития каждого района

Губернатор Роман Бусаргин обсудил задачи по формированию стратегий развития районов с депутатом областной думы Антониной Галяшкиной. Депутат на постоянной основе взаимодействует с муниципальной властью и помогает решать вопросы жителей. Губернатор отметил, что ключевую роль в развитии территорий играют национальные проекты и госпрограммы, инициированные президентом Владимиром Путиным. Благодаря им ремонтируются и строятся дороги, обновляются социальные учреждения, появляются новые общественные пространства.

Бусаргин обратился к Галяшкиной с просьбой сопровождать часть районов в рамках заявочных кампаний. Важно, чтобы муниципалитеты использовали все имеющиеся возможности для участия в федеральных и региональных программах. Губернатор поблагодарил депутата за активную работу по нескольким направлениям, включая контроль модернизации коммунальных сетей в крупных городах и подготовку к уборочной кампании.

Особое внимание уделяется обеспеченности сельхозтоваропроизводителей техникой и оборудованием. Совместная работа власти и депутатского корпуса направлена на устойчивое развитие районов и повышение качества жизни людей