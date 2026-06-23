Два выпускника Саратовской области стали двухсотбалльниками по итогам ЕГЭ

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В Саратовской области официально утверждены результаты ЕГЭ по физике и обществознанию, которые выпускники сдавали 11 июня. 17 одиннадцатиклассников получили 100 баллов по физике, 3 — по обществознанию. Кроме того, два участника набрали максимальный балл сразу по двум предметам.

Ученик физико-технического лицея №1 Олег Пешков получил 100 баллов по физике и профильной математике, а выпускница энгельсского музыкально-эстетического лицея имени Шнитке Анна Игнатьева — по русскому языку и физике. Анна отметила, что главную роль сыграли упорство, педагоги и поддержка близких. Она посоветовала будущим выпускникам стремиться к знаниям, а не концентрироваться на баллах.

Ранее были утверждены результаты по 7 предметам. На сегодняшний день в регионе зафиксирована 81 стобалльная работа и 3 двухсотбалльника. Министерство образования области продолжает публиковать итоги ЕГЭ. Традиционно больше всего стобалльников в технических дисциплинах.