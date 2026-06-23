Доходы областного бюджета вырастут на 1,8 млрд рублей

На профильном комитете областной Думы рассматривают поправки в бюджет, согласно которым доходы областного бюджета возрастут суммарно на 1,8 млрд рублей.

Министр финансов Ирина Бегинина сообщила, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина средства замещают ранее предусмотренные областные расходы на 1,5 млрд рублей. Эти деньги направят на выкуп земельных участков для реконструкции линейных объектов в Саратове, создание новых парков и скверов в областном центре и ремонт дорог во Фрунзенском районе.

Федеральные трансферты на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим в период СВО составят 129 млн рублей. По решению губернатора Романа Бусаргина предусмотрены ассигнования на пассажирские перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в рамках брутто-контрактов — по 100 млн рублей. Дополнительно 55 млн рублей направят на ремонт дорог Красноармейска и Хвалынска. Также выделяются средства на ремонт и реконструкцию социальных объектов — 110,8 млн рублей.