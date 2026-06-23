Росреестр разъяснил саратовским садоводам условия подключения к газу

В Саратовской области в программу социальной догазификации включено 160 СНТ, где расположено более 10 тысяч объектов недвижимости. Для подключения к газу садоводам необходимо оформить в собственность жилой дом и участок, внести в ЕГРН точные границы участка и зафиксировать участие СНТ в программе протоколом общего собрания. Замруководителя Росреестра Юлия Владович подчеркнула: наличие точных границ — важнейшее условие.

Частым препятствием становится неоформленное общее имущество товарищества. Росреестр разработал законопроект, согласно которому право собственности садоводов на общее имущество будет возникать в силу закона с момента постановки на кадастровый учет — по аналогии с многоквартирными домами. Это упростит процедуру подключения.

Комплексные кадастровые работы в регионе проводятся уже в пятый раз, что помогает решать задачу с границами участков.