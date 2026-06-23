В Саратове прошла ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

В Саратове на базе филиала фонда «Защитники Отечества» прошла ярмарка вакансий для ветеранов СВО, их семей и граждан, испытывающих трудности с поиском работы. Организатором выступил комитет по труду и социальному развитию. Участники смогли ознакомиться с актуальными предложениями от муниципальных учреждений и предприятий города. Это расширило их возможности для трудоустройства.

Специалисты комитета провели индивидуальные консультации. Они разъяснили порядок оформления трудовых отношений, права и льготы ветеранов, а также меры социальной поддержки. Собравшиеся получили ответы на вопросы о гарантиях занятости и профессиональной переподготовке. Многие участники отметили важность такого формата живого общения с работодателями.

Ярмарка особенно актуальна в условиях растущего внимания к трудоустройству и социальной адаптации ветеранов СВО.