Панков рассказал о новой мере поддержки семей с детьми

Панков рассказал о новой мере поддержки семей с детьми

Важное решение сегодня принято в Госдуме - сразу в трёх чтениях принят законопроект о кредитных каникулах для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это ещё одна мера поддержки семей с детьми. Заёмщик будет вправе обратиться к кредитору с требованием о льготном периоде в случае рождения или усыновления второго и последующих детей. Кредитные каникулы представляются независимо от уровня дохода семьи. Оформить их можно в течение 180 дней с момента рождения или усыновления ребёнка.

Особенно актуальна такая мера для молодых семей, которые обустраивают быт после расширения жилплощади, или столкнулись с временными финансовыми трудностями после появления детей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Важно отметить, что данная мера поддержки будет действовать и на ранее заключённые кредитные договоры. Это позволит большему количеству семей воспользоваться новой льготой», - отметил Николай Панков.