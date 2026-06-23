Из Краснопартизанского района доставили тонну гуманитарной помощи бойцам

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Из Краснопартизанского района отправлена и уже доставлена одна тонна гуманитарной помощи для полков 1198 и 1199.

"В состав груза вошли: маскировочные сети, антитепловизионные одеяла, сухой душ и влажные салфетки, консервация, сало, сладости, супы б/п, нижнее белье, носки, средства личной гигиены, медикаменты, газовые баллоны и много всего, что нужно парням. На этом не останавливаемся, ведь впереди еще много отправок.

Жители нашего района привозят гуманитарную помощь из всех населенных пунктов. В самых малочисленных селах живут люди с огромным сердцем и широкой душой. Люди, которые не просто ждут Победу, но и прилагают все усилия для ее скорейшего наступления. Команда "паучков" неустанно трудилась в две смены, чтобы максимально успеть к отправке. Мастерицы швеи пошили одеяла, а наша труженица Светлана Шевченко изготовила талисманы Чебурашки. В каждой игрушке тепло родного края, молитва и пожелание скорейшего возвращения.

Спасибо всем, кто не остается стороне, за искреннюю поддержку и неравнодушие.

Огромная благодарность компании ООО "ИНЖИНИРИНГ" за предоставление автомобиля газель и Тимуру Расулову за доставку гуманитарной помощи в с. Каменку. Спасибо нашим замечательным помощникам, студентам Краснопартизанского политехнического лицея за помощь в погрузке", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Краснопартизанском районе Наталья Ведерникова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".