В Самойловском районе почтили память героев Великой Отечественной войны

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В день скорбной памяти, 22 июня, когда сердца замирают в едином порыве, жители Самойловского района склонили головы у обелиска, возлагая цветы в безмолвном поклонении погибшим героям Великой Отечественной войны.

"Это священное мгновение стало олицетворением нашей безграничной дани уважения и сердечной благодарности тем, чья отвага и несгибаемая воля выковали свободу и независимость нашей Родины, кто явил миру невиданное мужество и стойкость, сражаясь на полях брани и созидая в суровом тылу.

Мы храним в своих сердцах величие подвига нашего народа, и эта священная память, как негасимый огонь, будет передаваться из поколения в поколение", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.