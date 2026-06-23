В Саратове мужчина получил 8 лет за смертельные травмы в ходе ссоры

В Саратове вынесен приговор 26-летнему мужчине, признанному виновным в причинении смертельных травм местному жителю. Преступление произошло 6 августа 2025 года у подъезда дома по 6-му Динамовскому проезду. В ходе ссоры фигурант нанес множественные удары руками в область головы и тела 50-летнему потерпевшему. От полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении. Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый был установлен и задержан. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. В ходе расследования провели осмотр места происшествия, проверку показаний на месте, допросили свидетелей и выполнили необходимые судебные экспертизы.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.