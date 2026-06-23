В Балаково директора компании подозревают в невыплате зарплаты

Следственные органы СУ СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации в Балаково по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. По версии следствия, руководитель предприятия в сфере торговли в период с мая по декабрь 2025 года более двух месяцев не выплачивал зарплату своим работникам. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность в размере не менее 400 тысяч рублей.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности перед работниками. Расследование уголовного дела продолжается, следствие намерено дать правовую оценку действиям руководителя организации.

Следственное управление напоминает работодателям о необходимости строгого соблюдения трудового законодательства.