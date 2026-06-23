Саратовский холдинг показал протеиновые новинки на форуме в Москве

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Саратовская область представила протеиновые новинки на «Неделе Российского Ритейла – 2026». Мероприятие проходит в Москве с 22 по 25 июня и объединяет производителей, ритейлеров и экспертов. Наш регион во второй раз представляет холдинг «Белая Долина». В этом году агрохолдинг показал сразу несколько новинок в категории функционального питания.

Среди ключевых позиций — протеиновые коктейли PROTEIN в новых вкусах: «Карамельный попкорн» и «Клубничный маршмеллоу». В каждой бутылочке — 40 граммов белка и ни грамма сахара. Также представлены ультрапастеризованные коктейли «Ореховый латте» и «Банановый». Самая долгожданная новинка — протеиновое мороженое с 12 граммами белка на 100 граммов продукта.

«Белая Долина» активно развивает направление здорового питания. Участие в ритейл-неделе — это не только презентация, но и диалог с партнёрами о новых форматах и ожиданиях потребителей. Саратовская продукция уверенно завоёвывает рынок.