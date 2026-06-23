Определены лучшие производители пищевой продукции в Саратовской области

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В Саратовском центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) состоялась дегустация продукции предприятий-участников регионального этапа 29-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары». Свою продукцию представили УНПК «Пищевик» Вавиловского университета, ЗАО «Энгельский мукомольный завод», ООО «Дикомп-Классик», ООО «Татищевская сыроварня», ООО «Краснокутский хлеб» и другие. Всего в этом году на конкурс подано 116 заявок по товарам и услугам от 91 предприятия Саратовской области.

Образцы оценивались по нескольким ключевым критериям: безопасность, конкурентоспособность, вкус, цвет, внешний вид, упаковка и другие потребительские свойства, а также качество предоставленной документации. В состав региональной комиссии по качеству вошли зампред правительства — министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин, замминистра сельского хозяйства Наталья Мариевская, первый замминистра экономического развития Олег Савенков и председатель Союза ТПП Саратовской области Илья Бутко.

По итогам дегустации комиссия определила лучшую продукцию, соответствующую всем нормативным требованиям безопасности и качества. Победители будут представлены для участия в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России».