В Саратове три нежилых здания-памятника планируют продать за 1 рубль

На заседании комитета по бюджетно-финансовым вопросам под руководством Игоря Фомина обсуждалось включение трёх нежилых муниципальных объектов в Прогнозный план приватизации на 2026 год. Речь идёт о зданиях на улицах Вавилова, 16, Кутякова, 12 и Кутякова, 120. Все они являются объектами культурного наследия местного значения, свободны и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Включение этих зданий в план приватизации позволит в дальнейшем продать их юридическим или физическим лицам на льготных условиях — за символическую плату, например, за 1 рубль, с обязательством восстановления объектов.

Депутаты поддержали проект решения. Продажа объектов культурного наследия по льготной цене — распространённая практика, направленная на привлечение инвесторов для сохранения исторического облика города. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании городской Думы.