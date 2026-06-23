Саратовским охотникам начали выдавать разрешения на добычу сурка и кабана

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области начал выдачу разрешений на добычу кабана и сурка степного. Сезон охоты на этих животных стартует 1 июля. Выдача разрешений осуществляется по итогам случайной выборки, прошедшей 18 и 22 июня. Охотники, чьи номера заявлений выпали во время жеребьёвки, должны обратиться в комитет для получения разрешения в течение 20 рабочих дней.

Если они этого не сделают, то с 13 июля невостребованные разрешения смогут получить все желающие в порядке живой очереди. Разрешение можно оформить через Почту России, портал «Госуслуги» или при личном обращении в комитет. Размеры пошлины и взносов остались без изменений. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8452) 51-22-48.

Образцы заявлений на добычу кабана и сурка размещены на официальном сайте комитета в разделе «Охотникам».