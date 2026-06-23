В Саратове начались обсуждения проекта Единого градостроительного документа

Управление градорегулирования и архитектуры минстроя объявило о начале общественных обсуждений проекта Единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Саратова. Разработку ведёт петербургский «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства». Обсуждения продлятся до 22 июля 2026 года. Оповещение о старте опубликовано 22 июня, сам проект появится 29 июня.

С 30 июня по 14 июля жители смогут подавать предложения и замечания. Приём будет вестись четырьмя способами: почтовым отправлением (ул. Челюскинцев, 114), лично в комиссии (ул. Кутякова, 6, в понедельник и среду с 14:00 до 17:00, во вторник и четверг с 9:00 до 12:30), записью в книгу учета на экспозиции и по электронной почте minstroy_commissions@mail.ru.

Итоговая комиссия пройдёт с 16 по 21 июля, заключение опубликуют 22 июля. Главный архитектор области Анастасия Пузанова отметила, что для большего охвата жителей увеличено количество приёмных дней и способов подачи заявлений.