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НовостиОбщество23 июня 2026 12:50

Благоустройство Городского парка выполнено на 43%

В парке демонтировали старые МАФ и спортоборудование
Источник:kp.ru

В Городском парке Саратова работы по благоустройству выполнены на 43%. Завершён демонтаж устаревших малых архитектурных форм, спортивного оборудования и рекламных баннеров. На 16% обновлено покрытие пешеходных зон.

Организация новой системы освещения выполнена на 88%, завершить этап планируют до конца июня.

Продолжаются устройство системы автополива, укрепление береговой линии и благоустройство прудов. В ближайшее время начнут укреплять берега Сталинского и лодочного прудов. Все работы согласованы с региональным министерством природных ресурсов и экологии.