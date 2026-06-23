Благоустройство Городского парка выполнено на 43%

В Городском парке Саратова работы по благоустройству выполнены на 43%. Завершён демонтаж устаревших малых архитектурных форм, спортивного оборудования и рекламных баннеров. На 16% обновлено покрытие пешеходных зон.

Организация новой системы освещения выполнена на 88%, завершить этап планируют до конца июня.

Продолжаются устройство системы автополива, укрепление береговой линии и благоустройство прудов. В ближайшее время начнут укреплять берега Сталинского и лодочного прудов. Все работы согласованы с региональным министерством природных ресурсов и экологии.