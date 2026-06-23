Театр Слонова приглашает на юбилейную лабораторию «Видимоневидимо»

Саратовский театр драмы имени Слонова проводит X юбилейную лабораторию «Видимоневидимо». В этом году она начнётся раньше обычного — уже с 29 июня. Молодые режиссёры покажут сценические эскизы современных пьес. Откроет лабораторию Василий Буткевич — актёр и выпускник мастерской Дмитрия Брусникина. 29 июня он представит «Дверь» драматурга Алексея Житковского, чьи пьесы «Горка» и «Железный всадник» уже знакомы зрителям. В показе заняты артисты Олег Морозов и Марина Абраменко.

2 июля режиссёр Улан Болатбек покажет эскиз по пьесе Константина Стешика «Потрясающий вид из окна». Он выпускник Казахской национальной академии искусств и режиссёрского курса Виктора Рыжакова. В спектакле участвуют Александр Фильянов, Марк Данилов и Павел Пунин. 5 июля — театральный дебют кинорежиссёра Сони Карпуниной (фильмы «Одноклассники», «Текст», «Хочу замуж»). Она представит авторский сценарий «С днём рождения, мама!» — лирическую семейную историю.

Показы пройдут на основной сцене театра. Начало: 29 июня в 18:30, 2 июля в 18:00 и 5 июля в 18:30. Билеты уже в продаже на официальном сайте театра и в кассах.