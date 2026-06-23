В Петровске установят исторические указатели улиц и стенды у Железного моста

Петровский муниципальный район принял участие в областной конференции «Малая родина — большая любовь». На нескольких площадках собрались неравнодушные жители, краеведы и общественные деятели. Они обсудили меры по сохранению культурного наследия Петровска, укреплению местной идентичности и формированию патриотизма к малой Родине. В ходе сессий прозвучало несколько инициатив, рекомендованных к реализации в рамках муниципальных программ. За последний год поток туристов в Петровск вырос минимум на 50%, а результаты конференции станут основой для дальнейшего развития туристической инфраструктуры.

Среди ключевых предложений — установка информационных стендов у Железного моста, который остается главным архитектурным символом города. Макеты подготовил краевед Александр Бочкарев. Также предложено обозначить памятными табличками места, где ранее располагались церкви и монастыри. До революции Петровск был одним из православных центров губернии: при населении около 13 тысяч человек здесь действовали семь храмов и монастырь с двумя церквями. В этом году планируется воссоздание макета Петропавловского собора для установки в сквере у администрации.

Для повышения интереса к городской истории предложено установить в центре Петровска указатели с историческими названиями улиц. Например, нынешняя Советская ранее называлась Дворянской, улица Кирова — Большой Покровской, а улица Ломоносова — Курмышинской. «Решения и инициативы, прозвучавшие на мероприятии, будут учтены в дальнейшей работе администрации и местных общественных объединений для сохранения историко-культурного наследия и развития туризма», — отметил глава района Максим Калядин.