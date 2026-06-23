Минкульт объявил повторный конкурс на поддержку туристических инициатив

Министерство культуры Саратовской области повторно объявило конкурсный отбор на государственную поддержку общественных инициатив юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей. Заявки принимаются до 23 июля 2026 года включительно. Конкурс проводится по двум направлениям: создание или приобретение и установка объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок и аналогичных объектов, а также разработка новых туристических маршрутов.

Подать заявку можно в электронном виде через специализированный портал по ссылке. Шифр отбора: 26-019-55584-1-0061. Для участия необходимо подготовить: заявку по установленной форме, характеристику проекта с описанием целей и ожидаемых результатов, а также выписку из расчётного счёта, подтверждающую наличие собственных средств участника в размере не менее 50% от расходов на реализацию проекта. Выписка должна быть заверена банком и датирована в течение 30 календарных дней до подачи документов.

Государственная поддержка предоставляется на конкурсной основе. Приоритет будут иметь проекты, способствующие развитию внутреннего туризма, привлечению туристов и улучшению инфраструктуры.