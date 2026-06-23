150 плакатов «Окна ТАСС» показали в Музее боевой славы

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В Музее боевой и трудовой славы открылась выставка «Окна ТАСС» — 150 уникальных экспонатов, рассказывающих о Великой Отечественной войне через агитационные плакаты. Проект создан в партнёрстве с Музеем современной истории России, музеем литературы им. Даля и российскими архивами. «Окна ТАСС» стали наглядной летописью войны: сатира и пропаганда в одном флаконе.

Посетители увидят легендарную серию «Наша азбука» — плакаты с политическими эпиграммами, высмеивающие врага. Есть и плакаты из блокадного Ленинграда, и произведения к ключевым датам войны. «В экспозиции представлены более 150 уникальных экспонатов — подлинных и мультимедийных. Вместе с оригиналами — анимированные электронные образы и фрагменты кинохроники о работе художников», — рассказала министр культуры Наталия Щелканова.

На открытии почтили память погибших минутой молчания. Выставка работает до 25 августа ежедневно с 10:30 до 19:00. Приходите — это часть нашей общей истории.