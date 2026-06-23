В саратовском театре оперы и балета премьера мюзикла «Стойкий оловянный солдатик»

Фото:Саратовский академический театр оперы и балета

Саратовский академический театр оперы и балета (САТОБ) приглашает зрителей на премьеру мюзикла «Стойкий оловянный солдатик». Показы состоятся 23 и 24 июня. Спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена перенесёт зрителей в мир оживших игрушек. Главные герои — оловянный солдатик и прекрасная балерина — научат детей и взрослых доброте, отваге, любви и вере в чудо. В постановке заняты ведущие артисты театра, многие из которых являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов.

Роли исполняют: Александр Баев, Павел Корчагин и Сергей Филимонов (Оловянный солдатик), Дарья Мишкель и Ольга Лобанова (Балерина), а также другие солисты. В спектакле также заняты Ольга Марьенко, Анна Шахова, Виктория Гордиенко и другие известные артисты. Труппа театра подготовила яркое, музыкальное и зрелищное представление, которое не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей.

Билеты уже в продаже.