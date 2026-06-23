В музее-усадьбе Чернышевского откроется выставка «Место встречи – “Современник”»

24 июня в 16:00 в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского состоится открытие выставки «Место встречи – “Современник”». Экспозиция приурочена к 190-летию легендарного журнала и охватывает период с 1836 по 1862 год. «Золотой век» издания пришёлся на середину 1850-х – начало 1860-х, когда журнал возглавляли Чернышевский и Добролюбов. С ними сотрудничали Толстой, Тургенев, Островский, Салтыков-Щедрин и другие классики. Деятели литературы часто не сходились во взглядах, что порождало оживлённые дискуссии — от крестьянской реформы до роли искусства в обществе.

В экспозиции представлены раритеты из книжной коллекции музея: «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, «Голоса из России» Герцена, диссертация Чернышевского, журналы «Современник» и «Русский вестник», сатирическое приложение «Свисток». Также можно увидеть личные вещи Чернышевского и работы художников Казмичёва, Бойма и Минаева. Выставка призвана показать, каким могучим явлением была литература для России, ставшая заменой политике, а её деятели — лидерами общественного мнения.

Вход на открытие свободный, экспозиция доступна по Пушкинской карте.