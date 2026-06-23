В Саратове 24 июня отключат воду в трёх районах города

В Саратове с 1:00 24 июня будет временно прекращено холодное водоснабжение в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах. Отключение связано с плановой заменой участка водопровода на пересечении улиц Большой Горной и Железнодорожной. Работы продлятся до 11:00 25 июня, после чего начнётся поэтапное заполнение водовода.

Из-за обширной зоны отключения полное восстановление гидравлического режима может занять до 48 часов. Для обеспечения питьевой водой социальных объектов организован подвоз, с графиком которого можно ознакомиться по ссылке.

Власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей с пониманием отнестись к вынужденной мере. Все задействованные службы сделают всё возможное для скорейшего возвращения воды в дома горожан.