На Новой Набережной Саратова напомнили о безопасности у воды

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В Саратове на Новой Набережной прошла профилактическая акция, посвященная безопасности отдыха у воды. Сотрудники экстренных служб напомнили отдыхающим о запрете купания в необорудованных местах — на территории установлены информационные таблички. Посетителям раздали памятки и провели беседы о рисках неосторожного поведения на водных объектах.

В ходе рейда нарушений общественного порядка не зафиксировано. Организаторы подчеркнули, что основная цель акции — предупредить трагедии и напомнить о необходимости соблюдать правила безопасности.

При возникновении чрезвычайной ситуации на воде необходимо немедленно звонить в службу спасения по единому номеру 112.