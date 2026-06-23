Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 11:35

На Новой Набережной Саратова напомнили о безопасности у воды

В Саратове прошла акция по безопасности на воде
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове на Новой Набережной прошла профилактическая акция, посвященная безопасности отдыха у воды. Сотрудники экстренных служб напомнили отдыхающим о запрете купания в необорудованных местах — на территории установлены информационные таблички. Посетителям раздали памятки и провели беседы о рисках неосторожного поведения на водных объектах.

В ходе рейда нарушений общественного порядка не зафиксировано. Организаторы подчеркнули, что основная цель акции — предупредить трагедии и напомнить о необходимости соблюдать правила безопасности.

При возникновении чрезвычайной ситуации на воде необходимо немедленно звонить в службу спасения по единому номеру 112.