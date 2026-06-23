Вольчанин убил знакомого осколком бутылки в ссоре

В Вольске 22-летнему мужчине предъявлено обвинение в смертельном избиении знакомого. Трагедия произошла 19 июня на улице Комсомольской. По версии следствия, обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, поссорился со своим 23-летним знакомым. В ходе конфликта он ударил его фрагментом стеклянной бутылки. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Фигуранта задержали сотрудники полиции. Следователь арестовал его в порядке статьи 91 УПК РФ. Суд по ходатайству следователя заключил мужчину под стражу. Обвинение предъявлено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас по делу назначены экспертизы. Следователи собирают и закрепляют доказательства. Расследование продолжается. Обстоятельства ссоры устанавливаются. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.