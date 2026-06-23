Студенты саратовских колледжей и вузов получают профессию на заводе

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Саратовская компания «АСпром» системно наращивает сотрудничество с учебными заведениями региона, превращая производственную практику в эффективный инструмент подготовки молодых специалистов. С 2025 года предприятие приняло десятки студентов из СГТУ имени Гагарина, профессионально-педагогического колледжа СГТУ и саратовского политехнического колледжа. Практиканты погружаются в реальные инженерные и управленческие задачи. Первые стажеры работали в складском хозяйстве, одна из студенток после практики трудоустроилась менеджером отдела продаж.

Для семи студентов колледжа практика прошла в отделе научно-технических разработок. Они участвовали в проектировании и автоматизации процессов. Ярким кейсом стало создание и тестирование Z-образного ленточного конвейера с поворотным рольгангом для фармацевтической компании из Беларуси. В 2026 году программа расширена: студенты направлений «Экономическая безопасность» и «Торговое дело» осваивают финансы, маркетинг и складскую логистику.

На механическом участке под руководством начальника производства Юрия Муштака практикуются будущие технологи-машиностроители из политехнического колледжа. Молодые люди пришли на предприятие после экскурсии в рамках «Промышленного туризма». В июле компания примет новую группу студентов СГТУ по менеджменту и экономической безопасности.