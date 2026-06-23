Саратовский регоператор: уборка контейнерной площадки и прилегающей территории – обязанность её собственника

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Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости уборки не только мест накопления ТКО, но и прилегающих к ним территорий. Это особенно актуально в летний период, когда повышается среднесуточная температура воздуха.

Обязанность по содержанию площадок в соответствии с ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» возложена только на их собственников. Ими могут быть управляющие многоквартирными домами компании или органы местного самоуправления.

СанПиН предписывают, что содержание площадок помимо регулярной уборки включает в себя их дезинсекцию и дератизацию, а также регулярную уборку прилегающей территории. В частности, речь идет о сборе разлетающегося мусора на площадках, не имеющих трехстороннего ограждения и навеса. Кроме этого, собственник площадки должен обеспечить соблюдение на ней правил складирования отходов – ТКО только в контейнеры, КГО в специальные бункеры-накопители или отсеки.

Региональный оператор по обращению с ТКО обеспечивает вывоз отходов только из емкостей и специальных отсеков площадок, внесенных в муниципальные реестры. Согласно действующему законодательству в полномочия регоператора не входят содержание, уборка и оборудование мест накопления ТКО.

Только строгое выполнение своих обязанностей всеми участниками отрасли позволит поддерживать контейнерные площадки в чистоте и улучшит их внешний облик. С вопросами о правилах обращения с ТКО жители могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.