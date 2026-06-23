Фото: Мэрия Саратова

В «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях воды.

Информация о предстоящих отключениях горячего водоснабжения теперь будет отображаться на главном экране приложения.

Уведомление появится в том случае, если управляющая организация внесла в систему соответствующие данные.

Что это дает

Своевременное оповещение – не нужно искать объявления на подъездах или уточнять сроки в управляющей организации

Снижение нагрузки на аварийные службы – вопросы о причинах отключения отпадают автоматически

Удобство для жильцов – вся важная информация о доме доступна в одном приложении

Скачивайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью с комфортом.

Напомним, что с 1 апреля жители многоквартирных домов могут передавать через чат-бот в национальном мессенджере «МАХ» показания счетчиков и направлять обращения в управляющую организацию.

Внутри чат-бота доступно мини-приложение с готовыми сценариями.

Чат-бот «Госуслуги Дом» с базовыми функциями ЖКХ доступен по ссылке.