В «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях воды.
Информация о предстоящих отключениях горячего водоснабжения теперь будет отображаться на главном экране приложения.
Уведомление появится в том случае, если управляющая организация внесла в систему соответствующие данные.
Что это дает
Своевременное оповещение – не нужно искать объявления на подъездах или уточнять сроки в управляющей организации
Снижение нагрузки на аварийные службы – вопросы о причинах отключения отпадают автоматически
Удобство для жильцов – вся важная информация о доме доступна в одном приложении
Скачивайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью с комфортом.
Напомним, что с 1 апреля жители многоквартирных домов могут передавать через чат-бот в национальном мессенджере «МАХ» показания счетчиков и направлять обращения в управляющую организацию.
Внутри чат-бота доступно мини-приложение с готовыми сценариями.
Чат-бот «Госуслуги Дом» с базовыми функциями ЖКХ доступен по ссылке.