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НовостиОбщество23 июня 2026 7:02

В Саратовском оперном - завершение 223 го театрального сезона

Источник:kp.ru
Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

Фото: Саратовский академический театр оперы и балета

Саратовский академический театр оперы и балета приглашаем на заключительные спектакли 223 го театрального сезона

Ритм балет «Юнона» и «Авось» А. Рыбникова

23 июня в 18:30

Купить билет: quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1021

Мюзикл «Стойкий оловянный солдатик» С. Баневича

24 июня в 11:00

Купить билет: quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1030

Оперетта «Цыганский барон» (И. Штраус)

24 июня в 18:30

Купить билет: quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1022

Гала концерт «Шедевры мирового балета»

27 июня в 17:00

Купить билет: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1025

28 июня в 17:00

Купить билет: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1026