В Саратовском оперном - завершение 223 го театрального сезона

Саратовский академический театр оперы и балета приглашаем на заключительные спектакли 223 го театрального сезона
Ритм балет «Юнона» и «Авось» А. Рыбникова
23 июня в 18:30
Купить билет: quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1021
Мюзикл «Стойкий оловянный солдатик» С. Баневича
24 июня в 11:00
Купить билет: quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1030
Оперетта «Цыганский барон» (И. Штраус)
24 июня в 18:30
Купить билет: quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1022
Гала концерт «Шедевры мирового балета»
27 июня в 17:00
Купить билет: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1025
28 июня в 17:00
Купить билет: https://quicktickets.ru/saratov-teatr-operabalet/s1026