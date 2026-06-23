В детских лагерях прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби

Фото: Минобразования Саратовской области

22 июня в организациях отдыха детей и их оздоровления Саратовской области состоялись мероприятия, посвящённые подвигу советского народа и всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В лагерях прошли линейки памяти, минуты молчания, возложения цветов к мемориалам, просмотры фильмов о войне, конкурсы рисунков и встречи с ветеранами.

Ровно в 13:15 по Саратову воспитанники и сотрудники лагерей почтили память погибших минутой молчания. В лагерях «Жемчужинка» и «Голубая ель» состоялись торжественные митинги с возложением цветов к памятникам погибшим воинам. В лагерях имени Дубинина и «Бивак64» прошли линейки памяти. В лагере «Юность» зажгли Свечу Памяти и провели уроки мужества. В лагере имени Гагарина волонтёры «Волонтёрской роты Боевого братства» организовали конкурс рисунков на асфальте, викторину и развернули Георгиевскую ленту. В лагере «Салют» дети в интерактивной форме представили стенгазеты, посвящённые героям войны.

Памятные мероприятия прошли также в пришкольных лагерях гимназии № 75, лицея города Маркса, школ № 14 Пугачёва, № 9 Ртищево, школы села Теликовка и других образовательных учреждений. В рамках федерального проекта «Без срока давности» для ребят провели акцию «Память священна» с просмотром и обсуждением фильма «Бессмертный гарнизон».