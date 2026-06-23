Парк покорителей космоса приглашает в путешествие по страницам истории

Фото: Минкультуры Саратовской области

В честь 65-летия первого полета человека в космос в «Парке покорителей космоса» открылась уникальная фотовыставка «Космос всегда мечта». До конца августа у ее посетителей есть шанс увидеть, как история отечественной космонавтики застыла в металле. Экспозиция, подготовленная Отделением по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России, представляет собой галерею памятных монет.

На фотостендах отражены ключевые вехи - от запуска первого искусственного спутника Земли и легендарных космических аппаратов до современных орбитальных станций и первых шагов человека в открытом космосе. Отдельный раздел посвящён великим умам, стоявшим у истоков космической программы — от Михаила Ломоносова и Константина Циолковского до Сергея Королёва и Владимира Челомея.

В экспозицию вошли и уникальные серии: монеты из коллекций «Космос», «Выдающиеся личности России», «Россия на рубеже тысячелетий» и других.

Каждая фотография — это не просто изображение монеты, а краткий рассказ о событии или личности, навсегда изменившей мир.