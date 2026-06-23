В мининвесте Саратовской области обсудили развитие туристического потенциала

Фото: Мининвест Саратовской области

22 июня состоялась рабочая встреча, на которой представители министерства инвестиционной политики Саратовской области, компании ООО «РВБ», Корпорации развития региона, министерства культуры и Саратовского туристско-информационного центра (ТИЦ) обсудили развитие туристической отрасли региона.

Презентация цифровой платформы: Директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства ООО «РВБ», Юлия Полетаева, представила возможности новой цифровой платформы, которая будет использоваться для размещения и продвижения региональных туристических услуг. Она отметила, что интеграция саратовских предложений в экосистему этой платформы позволит местным предпринимателям выйти на новую аудиторию и повысить узнаваемость региона среди путешественников из других субъектов РФ.

Культурное и историческое наследие: Министр инвестиционной политики Саратовской области, Александр Марченко, подчеркнул, что регион обладает богатым культурным, историческим и природным наследием. Он отметил важность создания условий для реализации этого потенциала и заявил, что сотрудничество с партнерами, такими как РВБ, открывает новые цифровые инструменты для продвижения.

Планы на будущее: По итогам встречи участники обсудили дальнейшее сотрудничество, включая проведение совместных мероприятий для предпринимателей и информационную поддержку бизнеса, готового размещать свои предложения на платформе.

Саратовская область также планирует строительство отельного комплекса рядом с местом приземления Юрия Гагарина, который должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году. Объем инвестиций в проект составит более 1,8 млрд рублей, и он создаст около 150 рабочих мест.