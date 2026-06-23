В Саратовской области случилось девять пожаров за сутки

В Саратовской области за прошедшие сутки произошло 9 пожаров, из которых 6 случаев были связаны с горением мусора. Эти происшествия подчеркивают необходимость повышения осведомленности о пожарной безопасности среди жителей региона.

Энгельсский район: В СНТ "Елочки-2" на площади 5 квадратных метров горел дровник. Для тушения был направлен 1 пожарный расчет.

Красный Кут: Огнем уничтожен сарай на площади 8 квадратных метров. На месте также работал 1 пожарный расчет.

Саратов: На балконе 3 этажа 10-этажного дома на Аткарской улице произошло загорание на площади 1 квадратный метр. Для ликвидации этого возгорания были направлены 3 пожарных расчета.

С начала 2026 года в Саратовской области было зафиксировано 319 пожаров, что не превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основные причины пожаров включают:

МЧС региона активно проводит профилактическую работу, направленную на предупреждение пожаров, особенно в домах многодетных семей и граждан, находящихся в социально-опасном положении.